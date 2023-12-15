В Казахстане ограничили движение на трассах из-за непогоды

В "КазАвтоЖол" рассказали о текущей ситуации на дорогах Казахстана - на данный момент ограничение действует в 5 регионах страны, передает NUR.KZ.

В официальном Telegram-канале компании говорится, что, по состоянию на 13.00 пятницы, 15 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в 5 областях:

Алматинская область - 84 км:

а/д "Алматы-Ташкент-Термез" уч. с.Жанакурылыс- гр.Жамбылской обл.- 84 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Жамбылская область - 1 103 км:

"Алматы-Ташкент-Термез" уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл – 59 км;

"Мерке-Шу-Бурылбайтал" уч. с.Бейназар-с.Бурылбайтал – 107 км;

"Алматы-Ташкент-Термез" уч. с.Кенен - с.Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км;

"Алматы-Ташкент-Термез" уч. с.Кайнар-с.Мерке – 117 км;

"Шу-Кайнар" уч. Шу-Кайнар – 56 км;

"Кордай-Кайнар" уч. Кордай-Кайнар – 24 км;

Ограничение действует для всех видов транспорта.

"Алматы-Ташкент-Термез" уч.. с.Кенен-с.Кордай-с.Кайнар (старый перевал Кордай) – 101 км;

"Старый перевал Куюк" - 11 км;

"Новый обход г.Тараз" - 58 км;

"Мерке-Шу-Бурылбайтал" уч. с.Мерке-с.Бейназар – 266 км;

"Екатеринбург-Алматы" уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Алматинской обл – 209 км.

Ограничение действует для транспорта, оснащенного дизельным двигателем.

Область Жетiсу - 145 км:

"Ушарал-Достык" уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км;

"Сарыозек-Коктал" уч. с.Сарыозек-перевал Алтын Емель – 45 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Мангистауская область - 380 км:

"Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" уч. с.Бейнеу -с.Жетыбай – 380 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Туркестанская область - 62 км:

"Алматы-Ташкент-Термез" уч. с.Машат - гр.Жамбылской области - 62 км.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Как уточнили в "КазАвтоЖол", по всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 1 774 км.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 550 единиц техники и 1 340 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 15 декабря режим ЧС природного характера объявили в Жамбылской области.

В результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области.

Также стало известно о том, что несколько десятков спасателей направил Кыргызстан в Жамбылскую область Казахстана, где на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто.

Накануне оперативный штаб развернули в Казахстане из-за сильных морозов.

Отметим, согласно прогнозу на ближайшие три дня, с 16 по 18 декабря в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры - антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории страны на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.