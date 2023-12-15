"Идут со значительным отставанием": казахстанцев предупредили о задержке поездов

В АО "Пассажирские перевозки" обратились к казахстанцам из-за задержки поездов - они идут со значительным отставанием от графика из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

"В связи с погодными условиями в Жамбылской области некоторые пассажирские поезда идут со значительным отставанием от графика движения. Восстановление установленного графика движения поездов по участку будет происходить постепенно. Просим отнестись с понимаем к возникшей ситуацией", - обратились к казахстанцам в официальном Telegram-канале перевозчика.

Напомним, что в ночь на 15 декабря режим ЧС природного характера объявили в Жамбылской области.

В результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области.

Также стало известно о том, что несколько десятков спасателей направил Кыргызстан в Жамбылскую область Казахстана, где на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто.

Накануне оперативный штаб развернули в Казахстане из-за сильных морозов.

Сегодня в "КазАвтоЖол" рассказали, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.