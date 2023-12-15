Три новых парка появятся в Алматы

В следующем году в Алматы создадут три новых парка, также планируется реконструкция еще нескольких парковых зон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации акимата Алматы, в этом году было благоустроено 6 общественных пространств площадью 64,8 гектара, расположенных около Дворца школьников, КБТУ, по улице Байсеитовой, в парке Желтоксан, в микрорайоне Кокмайса, сквере "Слава аэропорта".

В следующем году в районе озера Сайран планируют создание новых зеленых общественных пространств, которые завершат в 2025 году.

Также в Алматы предусматривается строительство 3 новых парков в микрорайонах Ожет, Кемель и вдоль русла реки Боралдай, а также реконструкция и благоустройство 3 существующих парковых зон – в роще Баума, парке первого президента, вдоль набережной реки Большая Алматинка.

Напомним, что в канун Дня Республики в прошлом году в Жетысуском районе Алматы открылись два новых парка. Один из парков находится под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй – в логу в микрорайоне Айнабулак-1.

В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, строительство нового парка в микрорайоне Кемель должно было завершиться к концу этого года. А в сентябре градоначальник говорил, что рощу Баума начнут благоустраивать во втором квартале 2024 года.

В прошлом месяце в Алматы завершилось благоустройство парка Ганди – там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.

Недавно аким Алмалинского района Алматы сообщил, что сроки благоустройства озера Сайран сместились из-за трудностей с определением подрядной организации. Работы, как надеются власти, начнутся с наступлением теплых погодных условий.