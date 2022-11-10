Два новых парка появились в Алматы
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Два новых парка открылись в Алматы в канун Дня республики. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.
Один из парков находится под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй - в логу в микрорайоне Айнабулак-1.
"В данных парках, в целях популяризации уличного спорта среди молодежи, установлены скейт-площадки, построенные с учетом рекомендаций и с участием Федерации скейтбординга города Алматы, площадь которых составила более 1500 квадратных метров. Также оборудованы современные площадки стритбола, баскетбола, волейбола и воркаута", — сообщил аким.
Он отметил, что эти площадки уже стали по-настоящему центрами притяжения для молодежи Жетысуского района.
"Хочу отметить, что в парке Айнабулак были проведены городские соревнования по скейтборду при организации городской федерации по скейтбордингу", — рассказал Досаев.
Ранее аким говорил о том, что в Алматы появится еще один парк в квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996516-dva-novyh-parka-poyavilis-v-almaty/