Два новых парка появились в Алматы

Скейт-парк. Фото: pixabay.com

Два новых парка открылись в Алматы в канун Дня республики. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из парков находится под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй - в логу в микрорайоне Айнабулак-1.

"В данных парках, в целях популяризации уличного спорта среди молодежи, установлены скейт-площадки, построенные с учетом рекомендаций и с участием Федерации скейтбординга города Алматы, площадь которых составила более 1500 квадратных метров. Также оборудованы современные площадки стритбола, баскетбола, волейбола и воркаута", — сообщил аким.

Он отметил, что эти площадки уже стали по-настоящему центрами притяжения для молодежи Жетысуского района.

"Хочу отметить, что в парке Айнабулак были проведены городские соревнования по скейтборду при организации городской федерации по скейтбордингу", — рассказал Досаев.

Ранее аким говорил о том, что в Алматы появится еще один парк в квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996516-dva-novyh-parka-poyavilis-v-almaty/