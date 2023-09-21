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Когда начнут благоустраивать рощу Баума, рассказал аким Алматы

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Роща
Роща. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, когда начнут благоустраивать рощу Баума, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, Управлением экологии и окружающей среды до конца года будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы и установкой МАФов (малых архитектурных форм).

Также будет благоустроен Большой Алматинский канал с обустройством рекреационных и пляжных зон - там же будут обновлены пешеходные мосты.

Кроме того, будет благоустроена пешеходно-прогулочная зона вдоль реки Малая Алматинка.

"Реализация проектов начнется во втором квартале 2024 года", - сообщил Досаев.

Помимо этого, до конца октября этого года будет завершен ремонт сквера аэропорта, где будет установлен фонтан, поливочная система, а также обновлены пешеходные дорожки.

Напомним, ранее Досаев рассказывал о том, что готовится большой проект благоустройства рощи Баума на 150 гектаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037501-kogda-nachnut-blagoustraivat-roschu-bauma-rasskazal-akim-almaty/

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