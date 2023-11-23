Стало известно, когда реконструируют территорию озера Сайран

Аким Алмалинского района Алматы сообщил, что сроки благоустройства озера Сайран сместились из-за трудностей с определением подрядной организации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По словам Айдара Жакибаева, проект благоустройства разработан и защищен, но возникли трудности с определением подрядной организации, из-за чего сроки реализации сместились.

"Летом мы проводили на берегу озера презентацию для жителей близлежащих домов. При этом все пожелания были учтены. После начались конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет проводить данную реконструкцию.

В результате первый конкурс состоялся, его выиграла компания из Туркестанской области. Но, к сожалению, опыта проведения таких масштабных работ у нее не было. И, по представлению прокуратуры города, итоги этого конкурса были отменены.

В настоящее время проводится повторный конкурс. И, по информации управления экологии и окружающей среды, итоги будут получены до конца 2023 года. Я надеюсь, что с наступлением более теплых погодных условий работы будут начаты", – отметил аким района.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 50 лет в Алматы начали очистку дна озера Сайран. Общая площадь очистки дноуглубления составила 162 тыс. кв. м. В работах задействованы 35 рабочих.

Позднее появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы – это произошло во время очистки дна.

Также, как рассказал руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, на механической очистке дна водохранилища Сайран и берегов от мусора, ила и камыша были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих.

Он отметил, что механическая очистка создает условия для запуска биологических процессов восстановления экологического баланса водоема.

В середине сентября аким города Ерболат Досаев рассказывал, на какой стадии находится благоустройство Сайрана.