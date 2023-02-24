Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один парк появится в Алматы, об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, в марте начнется строительство нового парка в микрорайоне Кемел. Завершение его планируется на конец этого года. Кроме того, заявил аким, в третьем квартале 2023 года завершат благоустройство реки Есентай в микрорайоне Кокмайса.

"В рамках проекта "Бюджет народного участия" в прошлом году в районе реализовано 23 проекта, в том числе ремонт детских и спортивных площадок, создание общественных пространств. В 2023 году по заявкам горожан планируется реализовать 17 проектов на сумму 800 млн тенге", - отметил Досаев.

Напомним, два новых парка открылись в Жетысуском районе Алматы в канун Дня Республики в прошлом году. Один из парков находится под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй - в логу в микрорайоне Айнабулак-1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010711-esche-odin-park-poyavitsya-v-almaty/