Армейскую палатку на 50 человек развернули на вокзале в Павлодаре из-за морозов (видео)

На вокзале в Павлодаре из-за затянувшегося ремонта замерзают пассажиры. Руководство вокзала решило развернуть здесь армейскую палатку в качестве пункта обогрева, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, с июня на вокзале Павлодара ведутся работы по реконструкции. По плану подрядчик должен был завершить все в декабре. Но сроки сорвались, когда вовремя не доставили алюминиевые профили.

Сейчас в здании меняют витражные окна, а между тем температура за окнами уже опустилась ниже 30 градусов. Руководство вокзала решило спасать ситуацию доступными способами - решено было развернуть прямо внутри здания вокзала армейскую палатку.

Она вмещает до 50 человек и работает как пункт обогрева - температура в ней не опускается ниже 18 градусов тепла.

Возмущенных пассажиров пока не было, говорят на вокзале. Руководство даже обещает, что скоро все будет как прежде. Точные сроки, правда, пока не назвали.

"Температура падала ниже 30 градусов мороза, и мы приняли такое решение –установить палатку, чтобы создать хотя бы временный пункт обогрева пассажиров, ожидающих поезда, ну и для работников непосредственно, которые осуществляют здесь ремонт", - объяснил руководитель ТОО "Павлодарвокзалсервис" Дастан Махметов.

Источник: КТК