Более 500 грузовиков застряли на трассе в Жамбылской области (фото и видео)

В Жамбылской области вдоль трассы стоят более 500 фур из-за плохих погодных условий. Полицейские находятся рядом с ними до улучшения ситуации, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальный новостной Telegram-канал МВД, жамбылские полицейские оказывают всестороннюю помощь водителям, застрявшим на трассе вследствие ухудшения погоды. Поскольку из-за холода масло в машинах замерзает, запчасти выходят из строя.

"Сотрудники полиции будут находиться рядом с ними до улучшения ситуации с гололедом и плохой видимостью на трассе", – говорится в публикации.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в регионе людям, попавшим на машинах в снежные заносы, пришли военнослужащие регионального командования "Юг" ВС РК. На данный момент помощь оказана более 100 гражданам, отбуксировано более 80 машин.

"Минувшей ночью на перевале Куюк в Жуалынском районе в снежном плену оказались более ста большегрузных машин. Вместе со службами спасения области и сотрудниками дорожной полиции на помощь водителям застрявших машин выехали военнослужащие РгК "Юг", – сообщили в ведомстве.

Авто на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

По информации Минобороны, спасательные работы продлились до 06:00. За ночь с помощью нашей техники было отбуксировано свыше 50 машин.

"Военнослужащие Гвардейского гарнизона также откликнулись на тревожное сообщение из Кордайского района Жамбылской области. Там из снежного плена вызволено свыше 30 гражданских машин и спасено более 60 человек, которые смогли отогреться в пассажирских салонах военных "КамАЗов", – добавили в ведомстве.

Авто на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Тем временем в район Жаркента Жетысуской области на помощь водителям-дальнобойщикам также выдвинулась военная техника РгК "Юг".

Всего в спасательных мероприятиях задействовано 37 военнослужащих и 18 единиц техники.

Спецтехника на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Напомним, вчера из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

Позже в связи с неблагоприятными условиями в Туркестанской и Жамбылской областях Минтранспорта РК развернуло оперативный штаб.

Также в лютый мороз трое водителей замерзали без топлива на трассе в Жамбылской области. Участковый инспектор не только привез им дизель, но и накормил ужином у себя дома.

Между тем, согласно прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки – дождь с переходом в снег. В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

В Погранслужбе ГКНБ РК сообщили, что из-за сильной метели и ограниченной видимости приостановлено движение транспорта по трассе Бишкек – Алматы.