Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Более 500 грузовиков застряли на трассе в Жамбылской области (фото и видео)

Опубликовано:

Грузовики на трассе
Грузовики на трассе. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Жамбылской области вдоль трассы стоят более 500 фур из-за плохих погодных условий. Полицейские находятся рядом с ними до улучшения ситуации, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальный новостной Telegram-канал МВД, жамбылские полицейские оказывают всестороннюю помощь водителям, застрявшим на трассе вследствие ухудшения погоды. Поскольку из-за холода масло в машинах замерзает, запчасти выходят из строя.

"Сотрудники полиции будут находиться рядом с ними до улучшения ситуации с гололедом и плохой видимостью на трассе", – говорится в публикации.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в регионе людям, попавшим на машинах в снежные заносы, пришли военнослужащие регионального командования "Юг" ВС РК. На данный момент помощь оказана более 100 гражданам, отбуксировано более 80 машин.

"Минувшей ночью на перевале Куюк в Жуалынском районе в снежном плену оказались более ста большегрузных машин. Вместе со службами спасения области и сотрудниками дорожной полиции на помощь водителям застрявших машин выехали военнослужащие РгК "Юг", – сообщили в ведомстве.

Авто на трассе
Авто на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

По информации Минобороны, спасательные работы продлились до 06:00. За ночь с помощью нашей техники было отбуксировано свыше 50 машин.

"Военнослужащие Гвардейского гарнизона также откликнулись на тревожное сообщение из Кордайского района Жамбылской области. Там из снежного плена вызволено свыше 30 гражданских машин и спасено более 60 человек, которые смогли отогреться в пассажирских салонах военных "КамАЗов", – добавили в ведомстве.

Авто на трассе
Авто на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Тем временем в район Жаркента Жетысуской области на помощь водителям-дальнобойщикам также выдвинулась военная техника РгК "Юг".

Всего в спасательных мероприятиях задействовано 37 военнослужащих и 18 единиц техники.

Спецтехника на трассе
Спецтехника на трассе. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Напомним, вчера из-за сильных морозов и непогоды в пяти областях Казахстана на республиканских трассах застряли порядка 400 единиц авто.

Позже в связи с неблагоприятными условиями в Туркестанской и Жамбылской областях Минтранспорта РК развернуло оперативный штаб.

Также в лютый мороз трое водителей замерзали без топлива на трассе в Жамбылской области. Участковый инспектор не только привез им дизель, но и накормил ужином у себя дома.

Между тем, согласно прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки – дождь с переходом в снег. В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

В Погранслужбе ГКНБ РК сообщили, что из-за сильной метели и ограниченной видимости приостановлено движение транспорта по трассе Бишкек – Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050909-bolee-500-gruzovikov-zastryali-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.