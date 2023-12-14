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Полсотни многоэтажек без воды: 20 метров водовода замерзло в Темиртау (видео)

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Рабочий у водовода
Рабочий у водовода. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Магистральный водовод замерз в Темиртау из-за сильных морозов, примерно полсотни многоэтажек остались без холодной воды. Аким города рассказал о ситуации, передает сайт телеканала КТК.

"Вот кран открываю – воды нету, нет холодной воды. Все заморожено, трассы, как все говорят, все заморожено. Мы сидим без воды. Воды в магазинах нет", - рассказал житель Темиртау Николай Болтовский.

Чиновники почему-то не стали организовывать подвоз, а в магазинах, по словам жителей, цены на бутилированную воду подняли сразу в два раза. Поэтому люди вынуждены ездить в другие районы или тратиться в супермаркетах.

Промерзание магистрали было обнаружено еще 12 декабря вечером. По словам специалистов, проблемный участок составил 20 метров. Его начали прогревать, но сети уже стали замерзать в самих домах.

"Для стабилизации ситуации мы собрали резервную схему с пониженной гидравликой. На сегодняшний день вода указанным объектам подается. В настоящий момент проблемный участок водовода обнаружен. Для стабилизации ситуации мобилизовано восемь аварийных бригад и 11 единиц техники", - рассказал аким Темиртау Ораз Таурбеков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050734-polsotni-mnogoetazhek-bez-vody-20-metrov-vodovoda-zamerzlo-v-temirtau-video/

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