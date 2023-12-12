Снегопад и морозы прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана во вторник

Сегодня, 12 декабря, в Алматы и Шымкенте ожидается снегопад. В Астане – переменная облачность, при этом температура днем понизится до -24 градусов, сообщается на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем достигнет -5 градусов, а ночью опустится до -17 градусов. Скорость ветра – 3 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали переменную облачность. Дневная температура воздуха будет равна -24 градусам, ночью снизится до -32 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. Днем столбики термометров опустятся до -6 градусов, ночью – до -20 градусов. Скорость ветра будет равна 2,9 м/с.

Напомним, что сегодня в Астане отменили занятия для всех школьников и студентов 1-2 курса колледжей из-за непогоды. Акимат столицы призвал граждан соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.

Также сегодня штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана.