Как очищают Алматы после сильного снегопада (фото, видео)

Прямо сейчас дороги города обрабатывают противогололедными материалами, а также очищают тротуары, остановки, наземные переходы и другие места общего пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, по состоянию на 09:00 в городе и горной местности выпало 13-15 см снега.

"С начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных переходов и других мест общего пользования", — отмечают в акимате.

Также сообщается, что в ночной период в Алматы была организована работа 17 колонн подметально-уборочных машин. Они сгребают снег в сопровождении дорожной полиции.

В настоящее время с магистральных улиц вывезено 635 м3 снега. Для этого было задействовано 50 оперативных патрульных бригад, 325 единиц спецтехники, в том числе 167 пескоразбрасывателей, 1154 дорожных рабочих.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Уборка снега. Иллюстративное фото: Акимат Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снегопад в южной столице ожидается до 15:00. Температура воздуха днем составит от -10 до -12 градусов с понижением к вечеру до -16 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -23...-25 градусов мороза. Ночью с 13 на 14 декабря ожидается похолодание до -25 и -27 градусов.

"Еще раз просим автолюбителей с пониманием отнестись к ситуации и по возможности ограничить движение по городу, не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог.

Если в поездке на личном транспорте есть острая необходимость, призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, переходить улицы в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", — заявили в акимате.

Горожанам также напомнили, что с вопросами, касающимися качества уборки снега, они могут обратиться в Общественную приемную акимата Open Almaty и контакт-центр 1308.

Напомним, 12 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий - в некоторых областях наблюдаются сильные морозы.

В мегаполисах сегодня ожидают снегопад и морозы.

Из-за ухудшения погодных условий всех школьников, а также некоторых студентов колледжей в Астане, обучающихся в первую смену, перевели завтра, 12 декабря, на "дистанционку". Власти столицы обратились к ученикам.

Накануне власти Алматы обратились к жителям южной столицы в связи с сильным снегопадом. Алматинцев призвали не оставлять машины под деревьями.