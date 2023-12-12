Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как очищают Алматы после сильного снегопада (фото, видео)

Опубликовано:

Рабочие убирают снег
Уборка снега. Иллюстративное фото: Акимат Алматы

Прямо сейчас дороги города обрабатывают противогололедными материалами, а также очищают тротуары, остановки, наземные переходы и другие места общего пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, по состоянию на 09:00 в городе и горной местности выпало 13-15 см снега.

"С начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных переходов и других мест общего пользования", — отмечают в акимате.

Также сообщается, что в ночной период в Алматы была организована работа 17 колонн подметально-уборочных машин. Они сгребают снег в сопровождении дорожной полиции.

В настоящее время с магистральных улиц вывезено 635 м3 снега. Для этого было задействовано 50 оперативных патрульных бригад, 325 единиц спецтехники, в том числе 167 пескоразбрасывателей, 1154 дорожных рабочих.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Рабочие убирают снег
Уборка снега. Иллюстративное фото: Акимат Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снегопад в южной столице ожидается до 15:00. Температура воздуха днем составит от -10 до -12 градусов с понижением к вечеру до -16 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -23...-25 градусов мороза. Ночью с 13 на 14 декабря ожидается похолодание до -25 и -27 градусов.

"Еще раз просим автолюбителей с пониманием отнестись к ситуации и по возможности ограничить движение по городу, не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог.

Если в поездке на личном транспорте есть острая необходимость, призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, переходить улицы в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", — заявили в акимате.

Горожанам также напомнили, что с вопросами, касающимися качества уборки снега, они могут обратиться в Общественную приемную акимата Open Almaty и контакт-центр 1308.

Напомним, 12 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий - в некоторых областях наблюдаются сильные морозы.

В мегаполисах сегодня ожидают снегопад и морозы.

Из-за ухудшения погодных условий всех школьников, а также некоторых студентов колледжей в Астане, обучающихся в первую смену, перевели завтра, 12 декабря, на "дистанционку". Власти столицы обратились к ученикам.

Накануне власти Алматы обратились к жителям южной столицы в связи с сильным снегопадом. Алматинцев призвали не оставлять машины под деревьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050376-kak-ochischayut-almaty-posle-silnogo-snegopada-foto-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.