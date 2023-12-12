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30 лет независимости Казахстана

Токаев - казахстанцам: Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на вручении премии "Алтын Сапа". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время вручения премий "Алтын Сапа" и "Парыз" заявил, что Казахстан не должен сворачивать с пути прогресса и скатываться в архаику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели.

Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире. Одним словом, нам надо смотреть только вперед", - сказал президент РК.

По его словам, казахстанцы должны быть креативными и открытыми всему новому.

"Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит.

Я не раз говорил об этом. Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.

"Честный гражданин – "Адал азамат" – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает.

Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение родной стране", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели вложено около 80 млрд тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

"Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения. Выражаю благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", - отметил он.

Также президент Казахстана, выступая на вручении премий "Алтын Сапа" и "Парыз" отметил, что будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане.

"Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов", - отметил Токаев.

Кроме того, он высказался о росте численности населения Казахстана и заявил, что это историческая веха, которая воодушевила всю страну.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050385-tokaev-kazahstantsam-nam-pora-stat-natsiey-kotoraya-ne-tolko-uchitsya-no-i-mozhet-nauchit-drugih/

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