Мороз до 20-ти градусов и двухдневный снегопад пообещали в Алматы синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В понедельник, 11 декабря, в Алматы прогнозируют снегопад. Температура в среднем составит -4 градуса. Днем воздух может прогреться до -1 градуса, но ночью температура опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

12 декабря тоже ожидается снегопад. Температура составит около -12 градусов. Максимальная температура составит -5 градусов, а минимальная - около -17 градусов. Скорость ветра - до 3,3 м/с.

13 декабря возможна переменная облачность Средняя температура в этот день ожидается -18 градусов. Днем температура может подняться до -14 градусов, а ночью опустится до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

14 декабря в Алматы синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем составит -14 градусов. Максимально же в этот день температура поднимется до -9 градусов, а ночью опуститься может до -18 градусов. Скорость ветра будет равна 2,1 м/с.

15 декабря ожидается пасмурная погода. Среднесуточная температура прогнозируется в районе -5 градусов. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а ночью похолодает до -13 градусов. Скорость ветра - 2,2 м/с.

В субботу, 16 декабря, вновь будет пасмурная погода. Температура воздуха в среднем составит -1 градус. Максимальная температура поднимется до +1 градуса, а после упадет до -3 градусов, ночью. Прогнозируемая скорость ветра - 1,7 м/с.

17 декабря, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до +1 градуса, но ночью похолодает до -2 градусов. Скорость ветра составит 1,4 м/с.