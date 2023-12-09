Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Разбили окно и сбежали: трех воспитанниц центра адаптации ищут в Актобе (фото)

Опубликовано:

Девочка с телефоном в руках
Девочка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области пропали три девочки, которые являются воспитанницами центра адаптации несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в пресс-службе областного ДП, 8 декабря в полицию Актобе обратилась помощница воспитателя центра адаптации несовершеннолетних – она сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра, разбив окно, сбежали.

Данные пропавших приведены ниже, все девочки 2006 года рождения:

  1. Мырзакенова Манар Абайкызы, приметы: рост – 160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в черную толстовку с капюшоном.
  2. Тезекбаева Амина Иманкуловна, приметы: рост – 165 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, на левом плече имеется родинка.
  3. Дошонова Жулдызай Муратбеккызы, приметы: рост – 160 см, плотного телосложения, волосы темные, длиной до плеч. Была одета в спортивную одежду серого цвета.
Пропавшие девочки
Пропавшие девочки. Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

На поиски ориентированы наряды комплексных сил полиции, волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, призвали звонить по телефонам: 102 или +7 771 785 1058.

Ранее мы писали о 7-летней девочке, пропавшей в Павлодарской области. В полиции сообщали, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей – волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

Однако 19 ноября стало известно, что девочка мертва. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать ребенка и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050002-razbili-okno-i-sbezhali-treh-vospitannits-tsentra-adaptatsii-ischut-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.