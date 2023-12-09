Разбили окно и сбежали: трех воспитанниц центра адаптации ищут в Актобе (фото)

В Актюбинской области пропали три девочки, которые являются воспитанницами центра адаптации несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в пресс-службе областного ДП, 8 декабря в полицию Актобе обратилась помощница воспитателя центра адаптации несовершеннолетних – она сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра, разбив окно, сбежали.

Данные пропавших приведены ниже, все девочки 2006 года рождения:

Мырзакенова Манар Абайкызы, приметы: рост – 160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в черную толстовку с капюшоном. Тезекбаева Амина Иманкуловна, приметы: рост – 165 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, на левом плече имеется родинка. Дошонова Жулдызай Муратбеккызы, приметы: рост – 160 см, плотного телосложения, волосы темные, длиной до плеч. Была одета в спортивную одежду серого цвета.

Пропавшие девочки. Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

На поиски ориентированы наряды комплексных сил полиции, волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, призвали звонить по телефонам: 102 или +7 771 785 1058.

Ранее мы писали о 7-летней девочке, пропавшей в Павлодарской области. В полиции сообщали, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей – волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

Однако 19 ноября стало известно, что девочка мертва. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать ребенка и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.