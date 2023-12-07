В Назарбаев Университете сменилось руководство - попечительский совет назначил четырех новых вице-президентов вуза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу NU.

Исполнительным вице-президентом NU назначен Саринжипов Аслан. Ранее он занимал пост министра образования и науки РК, а также cтоял у истоков создания NU.

Кроме того, решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:

Билялов Дархан - доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления - ректора КазНПУ им. Абая, вице-президента Национальной академии наук РК;

- доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления - ректора КазНПУ им. Абая, вице-президента Национальной академии наук РК; Шyланов Ерлан - магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления - ректора Kozybayev University, провоста Университет Нархоз;

магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления - ректора Kozybayev University, провоста Университет Нархоз; Увалиева Асель,- доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления – проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.

"Ключевыми задачами для нового руководства NU остаются вопросы постепенного перехода на самофинансирование, качественную интеграцию с мировым научно-образовательным сообществом и более тесную синергию с казахстанскими вузами в вопросах развития системы образования и совершенствования научного потенциала", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу. Роль исполняющего обязанности главы временно взял на себя Илесанми Адесида.

В июне депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. А в июле Токаев подписал соответствующий закон.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов возглавил Высший попечительный совет университета, интеллектуальных школ, а также фонда, названных именем Назарбаева.

К слову, в сентябре стало известно, что Казахстане самым дорогим республиканским вузом страны считается Назарбаев университет. Цены на 2023-2024 учебный год по четырем крупным профессиональным направлениям в нем варьируются от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге.

По информации на официальном сайте НУ, Назарбаев Университет был основан в 2010 году по инициативе первого президента Казахстана. Церемония открытия вуза состоялась в июне того же года.