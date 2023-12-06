"Воды не видели с июля": недовольные фермеры привезли засохший урожай к акимату в Таразе

Необычный перформанс устроили фермеры из Жамбылской области. Они собрали со своих полей засохшую кукурузу и привезли ее к областному акимату, передает сайт телеканала КТК.

Таким способом крестьяне решили убедить, что тоже имеют право на компенсацию ущерба от засухи.

"Вот это кукуруза. Посмотрите, разве это кукуруза? Это трава, ничего вырасти не успело", - возмущены земледельцы.

Около 40 фермеров из села Каратау заявили, что оказались в долгах из-за чиновников. Крестьяне уверяют: они тоже пострадали от засухи, которая буквально накрыла регион в этом году. Люди потеряли гектары урожая. А их даже не внесли в списки тех, кому положена компенсация.

"Мое поле кукурузы воды не видело с июля. "Казводхоз" не додавал положенных нам кубов. В итоге все засохло. Чтобы вырастить на этом поле, я заложил свой дом. Теперь не знаю, что делать", - поделился Жандаулет Тулепбаев.

По словам фермеров, вначале приходили специалисты, говорили: ждите, будет проверка, подсчет. Но в итоге никого не было. У многих теперь, помимо кредитов, заложенных домов, еще есть и обязательства перед предприятиями. Туда фермеры должны были отдать выращенную кукурузу, свеклу и подсолнечник. Сейчас люди называют себя банкротами, но еще надеются на помощь чиновников. Последние же отправляют людей в суд.

"Фермеры шести районов, которые были в списках после объявленного режима ЧС, получили все выплаты. Люди этого района в списках не значились. Они могут подать в суд на акима района, либо на «Казводхоз». Даже при условии, что они вообще ничего не получат, могут собрать с засохших полей и продать как корм для животных", - заявил замакима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Обескураженные таким положением дел фермеры пока не знают, что им делать дальше. Ведь продажа засохшей невыросшей кукурузы не покроет даже части долгов.

Источник: КТК