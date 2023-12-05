"Сын главы МЧС работал на олигарха": что происходит на заводах Казахстана, рассказал депутат

Депутат Ерлан Саиров на обсуждении проекта концепции безопасного труда обвинил чиновников в продвижении интересов олигархов, стоящих за заводами и предприятиями, передает корреспондент NUR.KZ.

После презентации концепции безопасного труда до 2030 года в Казахстане и некоторых изменений в законы мажилисмен Ерлан Саиров назвал их "полумерами", заявив, что на самом деле предлагаемое никак не изменит ситуации.

"Я работал в профсоюзах, точно такие же доклады читались 5 лет назад, я был заместителем председателя ФПРК. Я тогда еще это наслушался. Нам нужны конкретные действия, какие? Во-первых, надо исключить интересы олигархата от производственного цикла, это очень важно.

Здесь сидят представители, которые лоббируют интересы, в том числе может эти представители сидят и в министерствах. Был министр по ЧС, его сын при олигархе работал. Вы думаете там не было никакой связи? Конечно, была связь.

Чтобы говорить о выздоровлении социально-трудовых отношений в нашей стране, мы должны поставить моральный вопрос - кто в этом виноват, кто довел? Мы должны ездить по всему Казахстану, посмотреть эти предприятия, посмотреть людям в глаза, которые там эксплуатируются. Мы должны сказать, что сегодня эти олигархи и те люди, которые им помогают, эксплуатируют наши недра, бесстыдно эксплуатируют наших людей. (…) То, что вы предлагаете, это извините, абсолютно полумеры какие-то", - заявил Саиров.

Депутат добавил, что согласно нынешнему трудовому кодексу, на казахстанские заводы с проверкой не может зайти не только технический инспектор, но даже представитель МЧС.

Саиров предложил ввести в закон норму, по которой за любое происшествие будет ответственен глава завода.

"Потому что у нас есть организация "Атамекен", которая является абьюзером всех госорганов, они ввели туда такие нормы, что ни один госорган не может зайти на любой завод. Мы до такой степени сами выхолостили закон о трудовых отношениях, что госорганы сегодня ничего не могут сделать.

По "АрселорМиталл", например, проводят расследование, и кто завтра будет ответственен? Конечно, найдут какого-то сварщика, я в этом 100% уверен, потому что, по закону, они не могут противодействовать. Мы должны в закон ввести такую норму, что за каждый случай, каждый травматизм должен отвечать хозяин завода.

Мы позволили горстке людей, горстке лиц насиловать наших людей. И пока мы это не признаем, в закон это не введем, мы ничего поменять не сможем. У нас 2500 человек каждый год (погибают на производстве – прим.ред.). На войне столько не умирает", - добавил депутат.

Напомним, что после ЧП на шахте АМТ с гибелью людей главу Минпромышленности и строительства спросили, какая ответственность ждет руководство компании – министр заявил, что АМТ уже потеряла миллиард долларов.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

После были опубликованы имена и фотографии 46 погибших горняков.