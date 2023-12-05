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"Было предписание ДЧС": об отмене концерта Галкина в Алматы высказались в акимате

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Замакима Алматы Арман Кырыкбаев во время брифинга на площадке РСК прокомментировал отмену концерта Максима Галкина во Дворце Республики, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насколько я помню, там было предписание ДЧС относительно небезопасности определенных конструкций сценических, никто не будет рисковать жизнью людей. Такое решение было принято руководством объекта - Дворца Республики", - сообщил Кырыкбаев.

Напомним, ранее Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане.

В управлении культуры Астаны позже сообщили, что для мероприятия была выбрана площадка ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.

Также в акимате Алматы ответили на заявление комика о негласном запрете его концертов в мегаполисе. Позже продюсер Алексей Пучков сообщил корреспонденту NUR.KZ о том, что концерты юмориста в Казахстане все же могут состояться.

Позже юморист обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.

Однако позднее зал Qazaqstan, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Также "Қазақконцерт" объяснил отмену концертов в концертном зале Qazaqstan с 4 по 10 октября, в том числе и выступление Максима Галкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049201-bylo-predpisanie-dchs-ob-otmene-kontserta-galkina-v-almaty-vyskazalis-v-akimate/

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