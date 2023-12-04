Еще чаще будут курсировать поезда в метро Алматы

Количество составов в алматинском метро увеличилось. В связи с этим интервал движения поездов сократился, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В метро Алматы увеличили количество составов. Теперь в часы пик на линии будут курсировать 11 составов – это позволит снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд. Каждый поезд состоит из 4 вагонов, общей вместимостью более 900 человек.

По статистике городского акимата, с начала учебного года пассажиропоток в метрополитене увеличился с 70 тыс. до 90 тыс. пассажиров в день. Анализ показал планомерный рост количества пассажиров до 100 тысяч в сутки.

К слову, метрополитен Алматы был открыт 1 декабря 2011 года, на сегодня функционируют 11 станций. Ведется работа по строительству дальнейших четырех станций первой линии.

В последний раз интервал между движением составов сокращали до 6 минут с сентября этого года в связи с увеличением пассажиропотока.

Напомним, что станции метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" открыли 30 мая прошлого года – они связывают центр города со спальными районами.

В апреле 2022 года в акимате сообщили, что в планах предусмотрено строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена. Новые станции метро будут иметь протяженность 5,2 км от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

В июне этого года стало известно, что станции могут назвать "Шугыла" и "Толе би". В августе стоимость строительства увеличили.