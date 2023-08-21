Поезда в метро Алматы будут ездить чаще

Метро. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Интервал движения поездов в алматинском метро сократится. С сентября этого года он будет составлять шесть минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Во время отчета перед президентом Касым-Жомартом Токаевым аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что востребованность метро в мегаполисе доказывает рост пассажиропотока с увеличением сети подземных маршрутов.

"После открытия в мае прошлого года двух новых станций пассажиропоток вырос в 2,6 раза с 35 тыс. до 90 тыс. поездок ежедневно. С сентября добавляются три подвижных состава, что позволит снизить интервал движения до 6 минут", - сообщил Досаев.

По словам акима, в 2025 году планируется завершить строительство станции "Калкаман". Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на три новых станции в западном направлении до рынка "Барлык".

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость строительства метро от станции "Бауыржан Момышулы" до станции "Калкаман" увеличилась на 20 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033285-poezda-v-metro-almaty-budut-ezdit-chasche/