Новые станции метро запускают в Алматы (фото)

Фото: акимат Алматы

В Алматы 30 мая в 10 часов утра откроются две станции метро "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Они являются продолжением 9 действующих станций метрополитена, которые связывают центр города со спальными районами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

"Сарыарка" идет следующей после станции "Москва", расположена по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Саина в районе Family Park.

Станция глубокого заложения с одним вестибюлем имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов.

Фото: акимат Алматы

Станция "Бауыржан Момышулы" расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы.

Она мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы - 108 м. Одиннадцатая по счету станция 1-й линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Фото: акимат Алматы

С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 км и составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

Фото: акимат Алматы

В дальнейшем планируется завершение строительства станции "Калкаман" и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык".

Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что станции "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" планируется запустить в июне.

Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971453-novye-stantsii-metro-zapuskayut-v-almaty-foto/