Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стоимость строительства метро в Алматы увеличили на 20 млрд тенге

Опубликовано:

Метро в Алматы
Метро. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость строительства метро от станции "Бауыржан Момышулы" до станции "Калкаман" увеличилась на 20 млрд тенге. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в КГП "Метрополитен".

Как отметили в метрополитене, проект был разработан в 2017 году. Тогда сумма проекта составляла 47,7 млрд тенге.

"На момент разработки проекта курсы валют были следующие: доллар США - 334,11 тенге; евро - 394,65 тенге; российский рубль - 5,81 тенге.

В 2021 году с учетом анализа пассажиропотока и быстрыми темпами развития микрорайона Шугыла Наурызбайского района принято решение об изменении трассы и местоположения станции "Калкаман", - рассказали в КГП.

По первоначальному проекту трасса должна была проходить от улицы Яссауи в западном направлении под проспектом Абая до улицы Ашимова и далее в северном направлении до улицы Байзак батыра. Станция "Калкаман" должна была находиться под улицей Ашимова в границах улиц Елибаева и Байзак батыра.

"В связи с перетрассировкой первой линии выполнена корректировка проекта, посадка станции "Калкаман" расположена вдоль проспекта Абая от улицы Ашимова до улицы Айбергенова с северной стороны.

В соответствии с данным решением была разработана проектно-сметная документация в текущих ценах. В 2023 году получено заключение РГП "Госэкспертиза", где стоимость проекта составила более 67 млрд тенге.

На момент разработки ПСД в 2022 году курсы валют составили: доллар - 472,14 тенге; евро - 498,39 тенге; российский рубль - 7,65 тенге", - сообщили в метрополитене.

Там добавили, что увеличение стоимости проекта на 20 млрд тенге (42%) связано с удорожанием стоимости материалов и трудовых ресурсов по сравнению с ценами пятилетней давности.

Кроме того, как отметили в метрополитене, в 2022 году произошел значительный рост цен на оборудование и основные строительные материалы: бетон, арматуру, железо-бетонные изделия, трубы, металлоизделия и т.д.

К тому же, говорят в компании, возросла стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, заработной платы рабочих-строителей, изменение нормативных сметных расценок и курса национальной валюты.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство станции "Калкаман" планируется завершить в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032132-stoimost-stroitelstva-metro-v-almaty-uvelichili-na-20-mlrd-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.