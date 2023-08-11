Стоимость строительства метро в Алматы увеличили на 20 млрд тенге

Метро. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость строительства метро от станции "Бауыржан Момышулы" до станции "Калкаман" увеличилась на 20 млрд тенге. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в КГП "Метрополитен".

Как отметили в метрополитене, проект был разработан в 2017 году. Тогда сумма проекта составляла 47,7 млрд тенге.

"На момент разработки проекта курсы валют были следующие: доллар США - 334,11 тенге; евро - 394,65 тенге; российский рубль - 5,81 тенге.

В 2021 году с учетом анализа пассажиропотока и быстрыми темпами развития микрорайона Шугыла Наурызбайского района принято решение об изменении трассы и местоположения станции "Калкаман", - рассказали в КГП.

По первоначальному проекту трасса должна была проходить от улицы Яссауи в западном направлении под проспектом Абая до улицы Ашимова и далее в северном направлении до улицы Байзак батыра. Станция "Калкаман" должна была находиться под улицей Ашимова в границах улиц Елибаева и Байзак батыра.

"В связи с перетрассировкой первой линии выполнена корректировка проекта, посадка станции "Калкаман" расположена вдоль проспекта Абая от улицы Ашимова до улицы Айбергенова с северной стороны.

В соответствии с данным решением была разработана проектно-сметная документация в текущих ценах. В 2023 году получено заключение РГП "Госэкспертиза", где стоимость проекта составила более 67 млрд тенге.

На момент разработки ПСД в 2022 году курсы валют составили: доллар - 472,14 тенге; евро - 498,39 тенге; российский рубль - 7,65 тенге", - сообщили в метрополитене.

Там добавили, что увеличение стоимости проекта на 20 млрд тенге (42%) связано с удорожанием стоимости материалов и трудовых ресурсов по сравнению с ценами пятилетней давности.

Кроме того, как отметили в метрополитене, в 2022 году произошел значительный рост цен на оборудование и основные строительные материалы: бетон, арматуру, железо-бетонные изделия, трубы, металлоизделия и т.д.

К тому же, говорят в компании, возросла стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, заработной платы рабочих-строителей, изменение нормативных сметных расценок и курса национальной валюты.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство станции "Калкаман" планируется завершить в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032132-stoimost-stroitelstva-metro-v-almaty-uvelichili-na-20-mlrd-tenge/