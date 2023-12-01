Когда до БАКАД пробьют еще пять дорог, рассказали в акимате Алматы

Пробивку пяти радиальных дорог к БАКАД проведут в Алматы, работы по одной из дорог уже завершили на 65%, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Известно об этом стало во время внеочередной XI сессии маслихата города.

Как сообщил заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан, работы по пробивке ул. Саина общей протяженностью 3,2 км уже завершены на 65%.

"По данному проекту предусматривается изъятие 66 земельных участков, из которых уже 65 на сегодняшний день выкуплены.

По одному ведутся работы. По графику производства работ завершение и ввод в эксплуатацию пробивки Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би запланировано на сентябрь 2024 года", — сообщил он на заседании маслихата Алматы.

В управлении также сообщили о планах по пробивке проспекта Рыскулова – от ул. Онгарсыновой до границы города. В результате общая протяженность улицы составит 2,3 км. По данному проекту работы только начинаются.

"Проектом предусмотрено изъятие 274 земельных участков. По 56 участкам на сегодняшний день приняты постановления. В данном направлении работы управления земельных отношений продолжаются. Завершение и ввод объекта запланирован на 2025 год", — отметил заместитель руководителя УГМ.

Что касается пробивки пр. Абая от ул. Момышулы до границы города, то из запланированных работ на 5,3 км, на 4,7 км дорожные работы уже проведены. Этот отрезок введен в эксплуатацию. Остается последний пусковой комплекс протяженностью 600 м.

"Данный проект находится на стадии корректировки ПСД, проходим сейчас госэкспертизу. В первом квартале 2024 года планируем получить заключение госэкспертизы, после чего начнутся строительно-монтажные работы завершение, ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года", — пояснил Ернур Абжахан.

Он добавил, что по пробивке улиц Тлендиева и Северное кольцо в настоящее время проводится разработка ПСД, завершение которой запланировано на конец 2024 года.

Согласно "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", все работы планируется завершить до 2027 года.

Напомним, ранее аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев рассказал, что в следующем году в Алматы начнут пробивку улицы Жубанова.

В конце октября в южной столице завершили начатую в июне пробивку улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова.

В июне аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района анонсировал пробивку улицы Хмельницкого до Талгарского тракта.

В этом же месяце было открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Мы показывали, как выглядит БАКАД, на строительство которой ушло пять лет и было выделено 180 млрд тенге.

С 21 июля проезд по БАКАД стал платным.