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Пробивку улицы Жубанова начнут в Алматы

Опубликовано:

Строительные работы
Каток. Иллюстративное фото: pixabay

Пробивку улицы Жубанова начнут в следующем году в Алматы - об этом заявил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"В 2024 году планируется начать строительство пробивки улицы Жубанова протяженностью 1,2 км с завершением работ в 2026 году", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Кроме того, сейчас ведутся работы по пробивке улицы Толе би протяженностью 4,5 км, из них 2,2 км по Ауэзовскому району. Срок завершения работ, как заявили в акимате, запланирован декабрь 2025 года.

На следующий год запланирован средний ремонт дорог по 32 улицам в Ауэзовском районе.

Напомним, в октябре этого года в Алматы завершили начатую в июне пробивку улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова.

В рамках пробивки построена новая дорога протяженностью 142 м, шириной проезжей части 11,5 метра, с тротуаром с обеих сторон. Проведено переустройство инженерных коммуникаций и установлено наружное освещение.

Ранее аким Ерболат Досаев сообщал, что в рамках пробивки улицы Толе би начаты работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицей Алтын Орда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047782-probivku-ulitsy-zhubanova-nachnut-v-almaty/

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