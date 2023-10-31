Пробивку улицы Айтеке би завершили в Алматы (фото)

В Алматы завершили начатую в июне пробивку улицы Айтеке би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как отметили в ведомстве, пробивка улица была нужна для снижения уровня загруженности улично-дорожной сети и развития транспортной инфраструктуры Алмалинского района.

В рамках пробивки построена новая дорога протяженностью 142 м, шириной проезжей части 11,5 метра, с тротуаром с обеих сторон. Проведено переустройство инженерных коммуникаций и установлено наружное освещение.

Улица Айтеке би. Фото: акимат Алматы

"Для обеспечения безопасности дорожного движения и с целью исключения конфликтных ситуаций по ул. Айтеке би на данном участке в восточном направлении будет предусмотрено движение транспортных средств только направо. При движении в западном направлении - прямо, налево и направо с установкой соответствующего дорожного знака", - пояснили в акимате.

Работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков уже завершены. Движение для автомобилей открыто.

Улица Айтеке би. Фото: акимат Алматы

Улица Айтеке би. Фото: акимат Алматы

Напомним также, что в Алматы уже несколько лет реализуют проект по пробивке проспекта Абая. В феврале этого года аким Алматы сообщал, что проект завершат полностью к концу 2023 года. Планируется, что проспект Абая также будет доходить до границы города.

В августе сообщалось, что в городе также ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков, завершить их планируется до конца 2025 года.

Помимо этого, в декабре этого года должны завершиться работы по пробивке улицы Саина, а во втором квартале следующего года - строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би.

"В результате значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения", - пояснял ранее аким Алматы Ерболат Досаев.