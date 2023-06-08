Улицу Хмельницкого пробьют до Талгарского тракта в Алматы

Дорожные работы. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района анонсировал пробивку улицы Хмельницкого до Талгарского тракта, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече с населением один из жителей сообщил, что в Сати появилась схема пробивки дорог в Алматы, среди которых есть пробивка улицы Хмельницкого от Суюнбая до Жумабаева. Житель поинтересовался, утвержден ли план этой пробивки.

"Генеральный план города до 2040 года утвержден. 3 мая правительство поддержало, 16 мая он был опубликован. В рамках него будем развивать дороги в городе. Проект доведем дальше, улицу Хмельницкого пробьем до Талгарского тракта.

Нам нужна прямая дорога, эффекта от искривления и изгибов не будет. Мы привлекали все институты, вместе рассматривали маршрут. Это касается и пробивок больших магистральных улиц к центру Алматы. К сожалению, город по-другому развиваться не может. Все остальные вопросы будем решать по рыночным ценам, никого не обидим", - сообщил Досаев.

Как отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, на сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, красные линии с архитектурой определены.

Напомним, ранее аким Алматы рассказывал, когда снесут дома для пробивки Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023905-ulitsu-hmelnitskogo-probyut-do-talgarskogo-trakta-v-almaty/