Гололед в центре, ураган - на западе: непогода обрушилась на регионы Казахстана (видео)

С конца прошлой недели в Казахстане бушует непогода - в центральной части страны дороги превратились в каток, на западе опасаются последствий сильного ветра, передает сайт телеканала КТК.

Вчера в центре страны прошел дождь, после ударил мороз, из-за чего дороги в этой части республики буквально превратились в каток. По этой причине в Карагандинской области решили закрыть трассы.

Как передает телеканал, трассу Астана - Караганда после дождя буквально сковало льдом. Ее перекрыли на несколько часов, за которые в обоих направлениях скопилось несколько сотен авто. На разных участках то и дело фиксировали аварии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как только лед начал таять, водители смогли продолжить путь – но только в сопровождении полицейских.

В Западно-Казахстанской области накануне разыгралась метель. Коммунальные службы Уральска не справлялись с последствиями непогоды, а полицейские устроили дежурство на выездах из города - из-за метели, гололеда и плохой видимости было решено закрыть трассы в сторону Самары, Саратова и Атырау.

Проблемы возникли и с авиасообщением. Также жителей предупредили, что из-за мокрого снега могут начаться перебои с электричеством.

С непогодой столкнулись и жители Мангистауской области - здесь поднялся сильнейший ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Школьников Актау и нескольких районов перевели на дистанционку, сообщает телеканал.

Пирс в областном центре не выдержал такого ветра - конструкция сломалась и частично ушла под воду.

Ураганный ветер срывал крыши и облицовку домов. Спасатели обратились к жителям региона с предупреждением - не выходить на улицу без надобности, поскольку это может быть опасно.

О пострадавших от непогоды людях информации пока нет.

"Во время шторма просим не выходить на улицу. Аккуратнее быть рядом с высотными зданиями, деревьями и старыми домами, потому что высок риск сноса крыш, деревья могут падать. Такой ветер будет дуть до 24 ноября", - обратились к жителям области в ДЧС.

Источник: КТК

Напомним, что в последние дни в разных частях Казахстана наблюдается непогода.

Так, на выходных мощный ураган накрыл столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

В одной из частей города ветер обрушил забор, который упал на женщину. Всего же, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. В понедельник более 100 сел третьи сутки оставались без света и связи.