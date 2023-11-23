Снегопад и дожди ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 ноября - во всех трех мегаполисах ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 11,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.

Напомним, накануне сообщалось, что в ближайшие три дня - с 23 по 25 ноября - в Казахстане ожидаются сильные осадки, ураганный ветер и похолодание.