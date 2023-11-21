Сломался пирс, сорвало крыши: на видео сняли последствия сильного ветра в Мангистау

Сегодня в Мангистауской области поднялся сильный ветер, который повредил крыши домов. Кроме того, в Актау из-за разбушевавшейся стихии сломался один из пирсов, передает Lada.kz.

Сообщается, что жители Актау запечатали на видео последствия сильного ветра.

Так, на одном из видео можно заметит пирс, который отломился и частично ушел под воду. Кроме того, пользователи Сети сняли на видео сорванную обшивку с одного из домов в 12 микрорайоне.

При этом в пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У обоих домов 1963 года постройки частично сорвало кровлю крыши.

"О пострадавших от непогоды людях информации не поступало", - добавили в ведомстве.

В департаменте по ЧС попросили жителей быть осторожнее. Спасатели предупредили, что непогода продержится в регионе и завтра, 22 ноября. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.

Напомним, что в последние дни в разных частях Казахстана наблюдается непогода.

Так, на выходных мощный ураган накрыл столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

В одной из частей города ветер обрушил забор, который упал на женщину. Всего же, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. На вчерашний день более 100 сел третьи сутки оставались без света и связи.