Полиция Алматы обратилась к водителям из-за приближения декабря
Опубликовано:
Алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Азирбек Салтанат во время брифинга на площадке РСК, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины, как того требует техрегламент.
"По сути это - техническое несоответствие, при выявлении такого нарушения сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство, изъять госномер. Размер штрафа составляет 5 МРП. Если аналогичное нарушение будет повторно совершено, штраф составит 10 МРП.
С 1 декабря по 1 марта все наши авто должны быть оснащены зимней резиной. Это - требования техники безопасности. Как только у нас первые осадки, то начинается хаос, потому что водители многие оказались не готовы к зиме", - сообщила Салтанат Азирбек.
По ее словам, с 1 ноября проводится профилактическая работа по предупреждению водителей. Далее в отношении них будут приняты меры согласно законодательству.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045433-politsiya-almaty-obratilas-k-voditelyam-iz-za-priblizheniya-dekabrya/