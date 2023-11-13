Полиция Алматы обратилась к водителям из-за приближения декабря

Алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Азирбек Салтанат во время с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины, как того требует техрегламент.

"По сути это - техническое несоответствие, при выявлении такого нарушения сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство, изъять госномер. Размер штрафа составляет 5 МРП. Если аналогичное нарушение будет повторно совершено, штраф составит 10 МРП.

С 1 декабря по 1 марта все наши авто должны быть оснащены зимней резиной. Это - требования техники безопасности. Как только у нас первые осадки, то начинается хаос, потому что водители многие оказались не готовы к зиме", - сообщила Салтанат Азирбек.

По ее словам, с 1 ноября проводится профилактическая работа по предупреждению водителей. Далее в отношении них будут приняты меры согласно законодательству.