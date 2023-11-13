Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Полиция Алматы обратилась к водителям из-за приближения декабря

Опубликовано:

Машина едет в снегу
Снег. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten / Contributor / Getty Images

Алматинских водителей предупредили о штрафах в случае, если их авто не будут оснащены зимней резиной с 1 декабря, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Азирбек Салтанат во время брифинга на площадке РСК, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины, как того требует техрегламент.

"По сути это - техническое несоответствие, при выявлении такого нарушения сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство, изъять госномер. Размер штрафа составляет 5 МРП. Если аналогичное нарушение будет повторно совершено, штраф составит 10 МРП.

С 1 декабря по 1 марта все наши авто должны быть оснащены зимней резиной. Это - требования техники безопасности. Как только у нас первые осадки, то начинается хаос, потому что водители многие оказались не готовы к зиме", - сообщила Салтанат Азирбек.

По ее словам, с 1 ноября проводится профилактическая работа по предупреждению водителей. Далее в отношении них будут приняты меры согласно законодательству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045433-politsiya-almaty-obratilas-k-voditelyam-iz-za-priblizheniya-dekabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.