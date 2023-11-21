Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

За истребование лишних справок в Казахстане хотят внедрить наказание

Опубликовано:

Мужчина подписывает документы
Подпись документов. Иллюстративное фото: piranka / Getty Images

Глава МЦРИАП сегодня на заседании правительства предложил ввести административную ответственность за истребование ненужных справок от казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что ранее каждый год нужно было предоставлять 50 млн справок из одного места в другое.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Имеет место истребование справок работодателями и школами.

По вашему поручению в следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", – заявил министр.

Он упомянул о случаях, когда гражданину необходимо предоставить документы об освобождении или временной отсрочке от призыва в армию.

"Ежегодно более 106 тыс. студентов около 2 недель времени тратили на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат.

Теперь нет необходимости доказывать, что ты студент. За счет интеграции баз данных трех министерств студенты освобождаются от призыва без справок автоматически", – сказал Мусин.

Также сегодня на заседании правительства министр анонсировал внедрение в Казахстане аналога ChatGPT и сообщил, что работники ЦОН не смогут без подтверждения открыть данные казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046820-za-istrebovanie-lishnih-spravok-v-kazahstane-hotyat-vnedrit-nakazanie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.