За истребование лишних справок в Казахстане хотят внедрить наказание

Глава МЦРИАП сегодня на заседании правительства предложил ввести административную ответственность за истребование ненужных справок от казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что ранее каждый год нужно было предоставлять 50 млн справок из одного места в другое.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Имеет место истребование справок работодателями и школами.

По вашему поручению в следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", – заявил министр.

Он упомянул о случаях, когда гражданину необходимо предоставить документы об освобождении или временной отсрочке от призыва в армию.

"Ежегодно более 106 тыс. студентов около 2 недель времени тратили на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат.

Теперь нет необходимости доказывать, что ты студент. За счет интеграции баз данных трех министерств студенты освобождаются от призыва без справок автоматически", – сказал Мусин.

Также сегодня на заседании правительства министр анонсировал внедрение в Казахстане аналога ChatGPT и сообщил, что работники ЦОН не смогут без подтверждения открыть данные казахстанцев.