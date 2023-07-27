Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Военные билеты хотят отменить для некоторых казахстанцев

Опубликовано:

Военнослужащие держат оружие в руках
Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Вице-министр обороны РК Дархан Ахмедиев сегодня на брифинге СЦК рассказал, какие нововведения готовят для призывников и мужчин Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Ахмедиев сообщил, что продолжаются испытания сервисов по постановке и снятию граждан с воинского учета при перемене места жительства внутри страны.

"Около 300 тысяч человек ежегодно переезжают с одного места на другое, в связи с семейными обстоятельствами, на работу устраиваются. И человеку нужно сниматься с учета с одного военкомата, вставать на учет в другом военкомате – там целая чехарда. Человеку надо несколько раз ходить по этим учреждениям.

Мы сейчас технически это реализовали, организовали интеграцию с нужными базами данных. Мы видим, когда человек меняет адрес места жительства – у себя автоматически меняем его учет к военкомату. В итоге ему больше не нужно будет ходить, чтобы открепиться и прикрепиться к новому военкомату", – заявил он.

Еще одна хорошая новость касается граждан, не прошедших воинскую службу, – они будут освобождены от необходимости получения военных билетов.

В этом случае в Минобороны снижают коррупционные риски и сокращают бюджетные издержки.

"Изготовление военных билетов осуществляется за счет бюджетных средств. Те, кто не служил, сегодня должны приходить и брать эти военные билеты. Более того, при утере этих военных билетов, они обязаны оплатить штраф и так далее. Сейчас мы это исключаем. Будет статус военнообязанного в его личном кабинете, то есть опять же это благодаря цифровизации мы смогли добиться таких результатов.

Эти две инициативы, они технически реализованы, сейчас ведутся работы по приведению в соответствие с законодательством. Пилотно мы уже в этом году будем его внедрять. Но "в боевую" – со следующего года планируем запустить эту систему", – отметил спикер.

Напомним, в начале марта стало известно о запуске в Казахстане автоматической отсрочки и освобождении от службы в армии – ранее граждане должны были доказывать это право и самостоятельно создавать обращение на Egov.

Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военный билет – это единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.

А воинский учет – система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030336-voennye-bilety-hotyat-perevesti-v-tsifrovoy-format-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.