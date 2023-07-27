Военные билеты хотят отменить для некоторых казахстанцев

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Вице-министр обороны РК Дархан Ахмедиев сегодня на брифинге СЦК рассказал, какие нововведения готовят для призывников и мужчин Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Ахмедиев сообщил, что продолжаются испытания сервисов по постановке и снятию граждан с воинского учета при перемене места жительства внутри страны.

"Около 300 тысяч человек ежегодно переезжают с одного места на другое, в связи с семейными обстоятельствами, на работу устраиваются. И человеку нужно сниматься с учета с одного военкомата, вставать на учет в другом военкомате – там целая чехарда. Человеку надо несколько раз ходить по этим учреждениям.

Мы сейчас технически это реализовали, организовали интеграцию с нужными базами данных. Мы видим, когда человек меняет адрес места жительства – у себя автоматически меняем его учет к военкомату. В итоге ему больше не нужно будет ходить, чтобы открепиться и прикрепиться к новому военкомату", – заявил он.

Еще одна хорошая новость касается граждан, не прошедших воинскую службу, – они будут освобождены от необходимости получения военных билетов.

В этом случае в Минобороны снижают коррупционные риски и сокращают бюджетные издержки.

"Изготовление военных билетов осуществляется за счет бюджетных средств. Те, кто не служил, сегодня должны приходить и брать эти военные билеты. Более того, при утере этих военных билетов, они обязаны оплатить штраф и так далее. Сейчас мы это исключаем. Будет статус военнообязанного в его личном кабинете, то есть опять же это благодаря цифровизации мы смогли добиться таких результатов.

Эти две инициативы, они технически реализованы, сейчас ведутся работы по приведению в соответствие с законодательством. Пилотно мы уже в этом году будем его внедрять. Но "в боевую" – со следующего года планируем запустить эту систему", – отметил спикер.

Напомним, в начале марта стало известно о запуске в Казахстане автоматической отсрочки и освобождении от службы в армии – ранее граждане должны были доказывать это право и самостоятельно создавать обращение на Egov.

Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военный билет – это единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.

А воинский учет – система учета и анализа количественных и качественных данных о призывниках, военнослужащих и мобилизационных ресурсах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030336-voennye-bilety-hotyat-perevesti-v-tsifrovoy-format-v-kazahstane/