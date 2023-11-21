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30 лет независимости Казахстана

ChatGPT будет помогать казахстанцам оформлять документы

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ChatGPT на компьютере
ChatGPT. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства сегодня глава Минцифры Багдат Мусин анонсировал внедрение в Казахстане аналога ChatGPT – чата с искусственным интеллектом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Некоторые услуги сложно получить даже в цифровом формате. Например, сейчас каждый пользователь сталкивается с такими трудностями, как получение электронной подписи, установка ее на компьютер, утеря пароля.

Для этого в первую очередь во всех сферах будет внедрен перевод услуг на смартфон или в проактивный формат, подтверждение запросов только с помощью биометрии или QR.

Во-вторых, мы внедряем технологию искусственного интеллекта для быстрого и качественного выполнения требований граждан, таких как ChatGPT. Это позволяет круглосуточно оформлять документы граждан, в целом получать ответы на все вопросы, услуги непосредственно в чате", – заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По информации Британской энциклопедии, ChatGPT – программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный или естественный язык.

ChatGPT или Chat Generative Pre-training Transformer был выпущен американской компанией OpenAI 30 ноября 2022 года и практически сразу же вызвал беспокойство ученых, журналистов и других специалистов. Их беспокоило то, что невозможно было отличить человеческий текст от текста, созданного ChatGPT.

К слову, недавно в OpenAI разразился скандал: основатель компании Сэм Альтман был уволен с поста генерального директора – совет директоров компании выразил неуверенность в способности Альтмана и дальше возглавлять компанию. Вскоре после этого появилась информация, что он перейдет на работу в Microsoft.

Более 500 сотрудников OpenAI в связи с произошедшим подписали письмо, в котором поставили под сомнение компетентность совета директоров и обвинили его в подрыве работы компании. Также они потребовали вернуть Альтмана.

Также добавим, что недавно министр цифрового развития Багдат Мусин извинился перед казахстанцами за качество интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2046812-v-kazahstane-vnedryat-chatgpt-dlya-resheniya-vseh-byurokraticheskih-voprosov-zayavil-musin/

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