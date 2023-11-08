Минобороны ввело электронный учет: что это значит для призывников и военнообязанных

Министерство обороны сообщило о переходе на цифровой учет военнообязанных и призывников. Так, например, среди прочего будет упрощен порядок трудоустройства граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на МО.

Как сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте, интеграция информационных систем Минобороны с другими госорганами поспособствовала переводу ряда услуг в сфере воинского учета в электронный формат.

"Теперь услуги, требовавшие явочного порядка, переведены в цифровой формат. Отменена выдача удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время, военных билетов тем, кто не проходил воинскую службу. 17-летним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах", – рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС полковник Руслан Омаров.

Введен электронный учет военнообязанных и призывников. Так, при перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.

Кроме того, упрощается порядок трудоустройства граждан – работодателю больше не нужно требовать от работника военный билет или удостоверение о приписке. Все данные есть в личном кабинете казахстанца на EGov в разделе "Воинская служба".

Если сведения в нем не соответствуют действительности либо отсутствуют, через личный кабинет можно подать заявку на получение госуслуги "Актуализация/корректировка сведений" и приложить соответствующие документы.

При выходе на пенсию не нужно обращаться в местный орган военного управления для получения справки, подтверждающей прохождение воинской службы.

Благодаря интеграции данных министерств обороны, труда и социальной защиты населения также исключена государственная услуга "Выдача справок лицам, имеющим льготы (ветеранам ВОВ, боевых действий на территории других государств и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции)".

О том, что казахстанцам, не прошедшим воинскую службу, не нужно будет получать военный билет, власти говорили в июле этого года. Отмечалось, что в этом случае Минобороны снижает коррупционные риски и сокращает бюджетные издержки.

Согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военный билет – это единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина, определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.

Добавим, что в июне этого года в Минобороны рассказали, что местные органы военного управления через службу 1414 применили SMS-оповещение как способ уведомления о призыве и явке на призывную комиссию. Получив такое сообщение, граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления.

Между тем, осенний призыв граждан на срочную воинскую службу стартовал с 1 сентября.

Недавно депутат мажилиса сообщил, что срочникам в Казахстане хотят запретить брать кредиты на время службы из-за многочисленных случаев, когда при внеуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать займы, и таким образом откупаться или еще что-то.