Работники ЦОН не смогут без подтверждения открыть данные казахстанцев

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на заседании правительства рассказал, какие меры принимает министерство для защиты персональных данных казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявил, что защита персональных данных будет проводиться по трем направлениям.

"Первое - нами разработан сервис контроля доступа к персональным данным. Как это будет работать? Например, когда гражданин обращается в ЦОН, ему приходит SMS-сообщение. Только когда он сообщает оператору код, указанный в сообщении (оператор сможет открыть его персональные данные - прим. ред.). То есть оператор не сможет видеть его персональные данные, пока не скажут код.

Со следующего года все будут подключены к этому сервису. Также все действия администратора, имеющего доступ к (персональным данным - прим. ред.), будут сохраняться на платформе блокчейн в течение 10 лет", - пояснил глава МЦРИАП.

При этом ранее в мажилисе поддержали законопроект об ужесточении наказания за нарушение персональных данных. А на прошлой неделе депутаты мажилиса предложили создать в Казахстане отдельный государственный орган по цифровой безопасности.

Напомним, в последнее время в Казахстане участились случаи утечки персональных данных. Так, в середине сентября выяснилось, что в Telegram появился бот, который сливал данные казахстанцев, в том числе ИИН, телефоны, адреса и другие сведения.

Позже в МЦРИАП объяснили, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев. Предполагалось, что одним из источников стал запрещенный в Казахстане сервис.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов. А в конце октября сообщалось, что МЦРИАП заблокировало около десятка таких ботов.

Глава Комитета по информбезопасности, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявил, что такая процедура не имеет смысла, поскольку никто не может гарантировать, что данные не украдут вновь.

По его словам, сейчас главная задача госорганов - научить людей распознавать мошенников.