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30 лет независимости Казахстана

Работники ЦОН не смогут без подтверждения открыть данные казахстанцев

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Женщина в маске разговаривает с сотрудником ЦОНа
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: gov4c.kz

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на заседании правительства рассказал, какие меры принимает министерство для защиты персональных данных казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявил, что защита персональных данных будет проводиться по трем направлениям.

"Первое - нами разработан сервис контроля доступа к персональным данным. Как это будет работать? Например, когда гражданин обращается в ЦОН, ему приходит SMS-сообщение. Только когда он сообщает оператору код, указанный в сообщении (оператор сможет открыть его персональные данные - прим. ред.). То есть оператор не сможет видеть его персональные данные, пока не скажут код.

Со следующего года все будут подключены к этому сервису. Также все действия администратора, имеющего доступ к (персональным данным - прим. ред.), будут сохраняться на платформе блокчейн в течение 10 лет", - пояснил глава МЦРИАП.

При этом ранее в мажилисе поддержали законопроект об ужесточении наказания за нарушение персональных данных. А на прошлой неделе депутаты мажилиса предложили создать в Казахстане отдельный государственный орган по цифровой безопасности.

Напомним, в последнее время в Казахстане участились случаи утечки персональных данных. Так, в середине сентября выяснилось, что в Telegram появился бот, который сливал данные казахстанцев, в том числе ИИН, телефоны, адреса и другие сведения.

Позже в МЦРИАП объяснили, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев. Предполагалось, что одним из источников стал запрещенный в Казахстане сервис.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов. А в конце октября сообщалось, что МЦРИАП заблокировало около десятка таких ботов.

Глава Комитета по информбезопасности, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявил, что такая процедура не имеет смысла, поскольку никто не может гарантировать, что данные не украдут вновь.

По его словам, сейчас главная задача госорганов - научить людей распознавать мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046817-rabotniki-tson-ne-smogut-bez-podtverzhdeniya-otkryt-dannye-kazahstantsev/

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