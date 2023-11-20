"Это стечение многих обстоятельств": Касымбек высказался о блэкауте в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах отеля Rixos, где проходила встреча с бизнесом, объяснил причины масштабного блэкаута в Астане, который случился в конце октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек заявил, что вчера был на месте происшествия.

"Речь идет о подстанции рядом с ТЭЦ, где идет распределение по всему городу. В том числе той электроэнергии, которая поступает по сетям KEGOC. Не только которая поступает с ТЭЦ-2. Произошло замыкание, обрыв линий вместе с фарфоровым оголовком, который ударил по щитовой. Вследствие этого произошло замыкание", – сказал аким.

Случившееся он назвал стечением нескольких обстоятельств.

"Вы помните, что до этого несколько дней была непогода, был снег, морозы, дожди были. Я был на этой подстанции, но ее состояние удовлетворительное, нормальное. Там следствие было, там не было такого заключения, что там нужно было ремонт проводить.

Это совпадение различных, многих обстоятельств, которые вызвали этот обрыв сети. Именно выбило автоматику вследствие того, что ударило по щитовой. Это один из миллионов случаев, которые могли произойти, и он произошел.

Но я вам хочу заявить, что в этом году (...) вообще энергетическая инфраструктура Астаны одна из самых современных по Казахстану. Износ один их самых низких, а надежность электросетей и теплосетей – одна их самых высоких по Казахстану", – заверил глава города.

Блэкаут в Астане

Напомним, поздно вечером 29 октября в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи были восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны.

В акимате также называли причину произошедшего.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – пояснял замакима.

Еще в акимате объяснили, почему в Астане не было воды во время блэкаута – при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе.

Кроме того, во время блэкаута в соцсетях распространилось видео, снятое в стенах больницы. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Позже ситуацию комментировал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.