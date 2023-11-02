Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Блэкаут в Астане: почему пациента переносили на руках, объяснили в Минздраве

Опубликовано:

Медики в Астане
Медики в Астане. Кадр из видео: t.me/myastanacity

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената рассказал о ситуации в больницах во время блэкаута в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Султангазиев заверил, что во время блэкаута пациенты столичных больниц не пострадали.

"Во время этого инцидента, все стационарные медицинские организации Астаны имеют дополнительные генераторы электричества. Они в первую очередь работают для обеспечения электричеством отделения реанимации и интенсивной терапии, палаты интенсивной терапии и операционные блоки. Соответственно, все генераторы исправно подключились, и негативных последствий для здравоохранения, для здоровья населения данный инцидент не принес", – сказал он.

Также Тимур Султангазиев прокомментировал видео, где врачи переносят на руках женщину, якобы, в другое отделение.

"Это видео переноса женщины с одного этажа на другой этаж никак не относится к вопросу, так сказать, к реанимации, к операционному… Не работал лифт", – сообщил он.

Напомним, во время блэкаута в столице в соцсетях распространилось видео, снятое в стенах больницы. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Блэкаут в Астане

В минувшее воскресенье поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

В акимате назвали причину произошедшего.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – пояснил замакима.

Также в акимате объяснили, почему в Астане не было воды во время блэкаута – при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2043764-blekaut-v-astane-pochemu-patsienta-perenosili-na-rukah-obyasnili-v-minzdrave/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.