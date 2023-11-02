Блэкаут в Астане: почему пациента переносили на руках, объяснили в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената рассказал о ситуации в больницах во время блэкаута в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Султангазиев заверил, что во время блэкаута пациенты столичных больниц не пострадали.

"Во время этого инцидента, все стационарные медицинские организации Астаны имеют дополнительные генераторы электричества. Они в первую очередь работают для обеспечения электричеством отделения реанимации и интенсивной терапии, палаты интенсивной терапии и операционные блоки. Соответственно, все генераторы исправно подключились, и негативных последствий для здравоохранения, для здоровья населения данный инцидент не принес", – сказал он.

Также Тимур Султангазиев прокомментировал видео, где врачи переносят на руках женщину, якобы, в другое отделение.

"Это видео переноса женщины с одного этажа на другой этаж никак не относится к вопросу, так сказать, к реанимации, к операционному… Не работал лифт", – сообщил он.

Напомним, во время блэкаута в столице в соцсетях распространилось видео, снятое в стенах больницы. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Блэкаут в Астане

В минувшее воскресенье поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

В акимате назвали причину произошедшего.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – пояснил замакима.

Также в акимате объяснили, почему в Астане не было воды во время блэкаута – при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе.