Может ли Кыргызстан полностью закрыть воду Казахстану, ответил Нуржигитов

Министр водных ресурсов и ирригации в СЦК высказался о подаче воды из Кыргызстана в Казахстан. Он рассказал, может ли подача быть закрыта в одностороннем порядке, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Нуржана Нуржигитова, существует ли вероятность того, что Кыргызстан может перестать подавать воду южным регионам Казахстана.

"Есть специально созданные комиссии по бассейну Сырдарьи и по рекам Шу и Талас. В рамках этих комиссий мы принимаем меры, распределяем воду в зависимости от водообеспеченности каждого периода.

Если говорить о вероятности полного перекрытия воды, то такой опасности нет. Это же межгосударственное сотрудничество. Есть много других направлений, по которым Казахстан сотрудничает с другими странами. В одностороннем порядке такие решения не принимаются", — заявил глава министерства.

По его словам, еще в 1983 году был составлен план водораздела по рекам Талас и Шу.

"Трансграничные реки берут начало в Кыргызстане, потом по своему руслу переходят в Казахстан. Это природа. Сейчас у нас есть четкое разделение по рекам Шу и Талас.

По Таласу разделение идет 50/50. Сколько бы воды ни проходило в течение месяца, 50% положено Казахстану. По реке Шу: 42% Казахстану и 58% – Кыргызстану", — добавил Нуржигитов.

Однако, по его словам, многое зависит от водообеспеченности каждого года.

"Последние три года мы наблюдаем маловодье по этим двум рекам. Чтобы регулировать этот вопрос, совместно с Министерством сельского хозяйства работаем по структуре посевных площадей. Чтобы крестьянские хозяйства занимались вопросами менее влагоемких культур.

Также есть вопросы по применению водосберегающих технологий, дождевального и капельного орошения. Во всем Казахстане всего на 280 тысяч га сейчас используют влагосберегающие технологии. Из них 60 тысяч га приходятся на Жамбылскую область.

Кроме этого, мы отрабатываем комплексный план с каждой областью отдельно. В нем будут прописаны ирригационные системы восстановления. Если это земляные русла, мы будем бетонировать или ставить Г-образные блоки, чтобы дополнительно сэкономить воду. Благодаря этому объем воды будет уменьшаться", — резюмировал министр.

Проблемы с поливной водой в Казахстане

Напомним, в августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватка поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

Казахстанские аграрии просили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 22 августа. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

В сентябре в правительстве заявили о выделении более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим от нехватки воды аграриям в Жамбылской области.

В октябре министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Нуржигитов высказался, насколько возможны в будущем войны из-за трансграничных рек.

Также на этой неделе стало известно, что Казахстан договорился с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область.

Кроме того, министр Нуржигитов сообщил, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.