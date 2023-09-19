Нехватка воды на юге Казахстана: стало известно, как помогут пострадавшим фермерам

Более 3,6 млрд тенге выделили на возмещение затрат пострадавшим от нехватки воды аграриям в Жамбылской области, сообщается на официальном сайте правительства Казахстана.

По поручению главы государства правительство РК выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим аграриям Жамбылской области в результате ЧС природного характера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

В текущем году многие сельхозпроизводители Жамбылской области понесли убытки из-за недостатка воды.

По данным акимата региона, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади 9 тыс. га. На фоне этих событий распоряжением премьер-министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Финансовые средства, выделяемые из резерва правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

Регион также посещал премьер-министр Алихан Смаилов. Тогда глава правительства сообщил пострадавшим аграриям, что прорабатывается вопрос о возмещении их затрат.

Ситуацию позже прокомментировало Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.

Между тем казахстанские аграрии попросили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 22 августа. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.