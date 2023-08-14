Фермеры Жамбылской области просят ввести режим ЧС

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Режим ЧС в Жамбылской области просят ввести фермеры из-за проблем с подачей поливной воды - аграрии несут колоссальные убытки, передает сайт телеканала КТК.

Кыргызстан, как и обещал, сократил подачу поливной воды - ее не хватает самим жителям соседней республики, отметили корреспонденты. Тем временем в Жамбылской области посевы катастрофически быстро высыхают.

Пока официально потерявшими урожай в Жамбылской области считаются около 400 аграриев - самая тяжелая ситуация у дехкан и скотоводов Кордайского района.

Как отметили корреспонденты, от Кировского водохранилища в Кыргызстане питается сразу несколько районов Жамбылской области. Оно почти пустое.

По подсчетам специалистов, его объем на сегодняшний день составляет 28 млн кубометров, что почти в пять раз меньше, чем в прошлом году.

Дефицит воды Кыргызстан прогнозировал еще с начала поливного сезона. Нашу страну даже призывали экономить. Однако лимит быстро исчерпался, и теперь, как отметили корреспонденты, вопрос стоит о минимальной подаче, чтобы не встала Жамбылская ГРЭС.

"У меня пропало 40 гектаров свеклы и 50 гектаров кукурузы. Полил поля всего по два-три раза. Вложил более 20 миллионов тенге. У меня есть обязательства перед птицефабрикой, которой я должен еще около 500 тонн зерна. Где мне это все брать? Дадут ли мне теперь достойную компенсацию? Я уже готов судиться с Казводхозом, потому что это они виноваты в случившемся", - жалуется на ситуацию глава КХ "Талап" Маут Фазулов.

Он считает, что Казводхоз неправильно распределял воду и дал неточные рекомендации по посадкам. Специалисты же уверяют, что все было по расчетам - даже положенный лимит исчерпали намеренно, чтобы спасти влаголюбивые посадки.

Теперь же они тоже стараются изменить ситуацию.

"Казводхоз проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, это вот непосредственно вдоль границы. Данные меры нам позволили уже сегодня обеспечить порядка 6-7 кубов. Данная вода, она пропорционально делится методом водооборота", - сообщил и. о. директора Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Ерлан Утегенов.

В акимате еще не обнародовали суммы ущерба от засухи и не торопятся ввести режим ЧС, о котором уже умоляют фермеры.

Источник: КТК.

Ситуация с водой в Жамбылской области

Ранее стало известно, что в Жамбылской области наблюдается сложная ситуация с поливной водой. Несколько районов отключили от полива, из-за чего фермеры несут убытки, под угрозой урожай лука и сахарной свеклы.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Позже прекращение подачи воды в Казахстан объяснили в Кыргызстане.

Как сообщает официальный сайт правительства РК, в конце прошлой недели в регион прибыл премьер-министр Алихан Смаилов. Он провел встречу с местными аграриями и ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.

Глава кабмина сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

По данным правительства, площадь орошаемых земель в регионе составляет 181,8 тыс. га, при этом до 2025 года планируется ввести в оборот еще 54,9 тыс. га за счет ремонта инфраструктурных объектов и строительства 14 новых водохранилищ.

В целях рационального использования воды на 54,3 тыс. га земли уже внедрены водосберегающие технологии, до конца года эту цифру планируется довести до 57 тыс. га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032454-fermery-zhambylskoy-oblasti-prosyat-vvesti-rezhim-chs/