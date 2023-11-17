У молодежи другие приоритеты: беби-бум в Казахстане скоро пройдет, заявили эксперты

Последние пару лет в Казахстане значительно повысилась рождаемость, но демографы считают, что в скором времени ситуация изменится, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как передает телеканал, ссылаясь на слова экспертов, сейчас для казахстанских семей рожать детей - это новый тренд. Даже на севере страны, где долгие годы была низкая рождаемость, сейчас перинатальные центры буквально заполнены роженицами. Врачи признаются, что такого количества новоиспеченных мамочек с младенцами здесь не видели давно.

Медики отмечают, что среди рожениц немало женщин, кому уже за сорок.

"Сейчас идет тенденция – одна треть всех беременных женщин в возрасте 40+. У нас недавно была женщина, ей 51 год, у нее старшие дети по 20 лет, они решились на четвертого ребенка. Зачатие произошло методом ЭКО, все благополучно. В 51 год, 52 года папе, они стали вновь родителями", - рассказала заведующая послеродовым отделением перинатального центра СКО Сауле Мустафина.

В южных регионах показатели еще выше. В одной только Туркестанской области в месяц рождается столько малышей, как в Северном Казахстане за год – это 6 тысяч младенцев. Не отстают и западные регионы.

В ООН подсчитали, что в 2050 году население Казахстана составит 25 миллионов. Нашу нацию считают молодой, средний возраст – 30 с небольшим, поэтому такой прирост, казалось бы, в стране продолжится и дальше.

Однако демографы считают иначе. Специалисты уверены, сегодняшний беби-бум скоро пройдет, потому что у молодежи совсем другие приоритеты.

"Я не могу сказать, что эти тенденции останутся таковыми, потому что сейчас реализовывается, скажем так, последний репродуктивный потенциал поколения 80-х, многочисленных. А поколение 90-х, во-первых, они малочисленны. И во-вторых, у них все-таки другие репродуктивные установки. Больше на карьеру, на образование, на саморазвитие, личностный рост", - объяснила демограф Аяулым Сагынбаева.

Но все еще может измениться, говорят эксперты. Сейчас в сутки в Казахстане рождаются сразу 750 малышей. Впрочем, рекордным в истории страны пока остается посткарантинный 2021 год – он принес почти полмиллиона детей.

Источник: КТК