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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда население Казахстана достигнет 21 млн человек, рассказали статистики

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Люди переходят улицу
Жители Астаны. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Бюро национальной статистики озвучили ближайшие прогнозы по росту населения Казахстана. Уже через 4 года казахстанцев станет больше на миллион, передает NUR.KZ.

Долгосрочных прогнозов в Бюро нацстатистики пока не делают, и на вопрос журналистов о том, сколько казахстанцев станет к 2050 году, не ответили. Но уже через несколько лет казахстанцев может стать на целый миллион больше.

"В год объявления независимости нас в Казахстане было 16,4 млн человек. С тех пор население страны выросло более чем на 22%. Только с начала года в Казахстане родилась 291 тысяча человек. То есть, в среднем в день рождается 750 человек. Что касается роста населения к 2050 году - мы таких долгосрочных прогнозов пока не делали. Если взять самый близкий, к 2027 году, по нашим подсчетам, население Казахстана достигнет отметки в 21 миллион", - сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлыбаев.

По информации вице-министра здравоохранения РК Бейбута Есенбаева, за последние 5 лет численность населения страны увеличилась на 8,8%, а численность детей составила 6,6 миллионов.

"Мы проводим исследования по демографическому росту, ведем подсчеты. Различные методы применяются. К примеру, в 2021 году в Казахстане повысилась рождаемость детей. На это в свое влияние оказала и пандемия. То есть на показатели роста населения в целом влияют и некоторые внешние факторы, и обстоятельства. Влияние на рост населения оказывает и общее благосостояние населения, в целом, семьи, наличия у родителей ребенка хорошей заработной платы, а также обеспеченность детей детсадами, школами", - добавил Бейбут Есенбаев.

Сегодня утром стало известно о том, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Глава государства поздравил казахстанцев с этим событием, опубликовав пост в своем аккаунте в соцсети X.

20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей, а семьям будут вручены сертификаты на 2 млн тенг.

Также на брифинге СЦК замглавы Бюро нацстатистики рассказал, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046169-kogda-naselenie-kazahstana-dostignet-21-mln-chelovek-rasskazali-statistiki/

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