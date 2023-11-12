Резерват для сохранения тюленей создадут в Мангистауской области

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в Мангистауской области будет создан резерват для сохранения популяции каспийского тюленя, передает Lada.kz.

По словам главы Минэкологии, естественно-научное обоснование касательно ускорения создания государственного природного резервата в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя было утверждено еще весной.

Сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования.

Ерлан Нысанбаев отметил, что резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица летом следующего года.

"Результаты будут известны в конце текущего года. Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица в июне 2024 года", – сказал он.

Гибель тюленей на Каспии

Напомним, в апреле 2022 года на берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число их число достигло 94.

Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились.

В июле в Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что с начала 2022 года были обнаружены 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

При этом сообщалось, что 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

В ноябре прошлого года на каспийском побережье в Мангистауской области нашли еще более ста тушек мертвых тюленей. Спустя несколько дней обнаружилось еще 40 погибших животных. Итого, по состоянию на 10 ноября, на берегу Каспия был обнаружен 141 мертвый тюлень.

В Министерстве экологии и природных ресурсов заявляли, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции.

Об экологической ситуации на Каспии, в частности, о фактах гибели тюленей, ранее высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

"Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", – отмечал президент.

При этом в мае стало известно, что 15 мертвых тюленей вновь нашли на берегу Каспия, а через несколько дней обнаружили еще несколько десятков погибших тюленей и рыб.

В середине октября сообщалось, что на побережье снова обнаружили мертвых тюленей.

А позже в Минэкологии рассказали, что по поручению главы государства в Казахстане появится научный институт для исследования Каспия.