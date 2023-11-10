Крупный объект начали сносить в Алматы после двух лет судов

Сегодня в Алматы начали сносить крупное нежилое помещение, которое частично было построено на земле госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мегаполиса.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, по решению суда под снос попало крупное нежилое помещение.

Сообщается, что собственник земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" построил объект площадью порядка 470 метров, который частично расположился на земле госфонда.

Указанное здание находится по улице Брюсова, 4, на пересечении с улицей Скрябина, 35.

"Управлением инициировано исковое заявление к собственнику еще в 2021 году, после чего последовали судебные разбирательства.

Постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта от 2 ноября 2021 года оставлено без изменений", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 27 мая 2022 года судебный исполнитель начал исполнительное производство. В адрес собственника было направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года, которое он не исполнил.

"Сегодня снос объекта начат в присутствии судебных исполнителей", – добавили в управлении.

Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, несколько дней назад в акимате сообщали, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки в горной местности.

Отмечалось, что управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм. По 20 из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе.

При этом в июле стало известно, что Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов.

В этом же месяце в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.

В августе в управлении образования города Алматы сообщали, что два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития.

Также в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Ведутся судебные разбирательства.