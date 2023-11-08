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Незаконные постройки снесут в горах Алматы по решению суда

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Кран на фоне заката
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в ведомстве, по поручению акима Ерболата Досаева в горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством.

Так, управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.

В акимате отметили, что по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:

– жилых комплексов:

  • "Швейцария" – Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  • "Граф" – Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участок 71, 73, 75;
  • "Люксембург" – Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участок 71, 73, 75;
  • "Французский дом" – Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426;
  • "Тау Каргалы" – Наурызбайский район, улица Кенесары хана, участок 98;

– клубных домов:

  • Pain Hill – Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8/1;
  • Domino Life – Медеуский район, улица Жамакаева, 308;
  • Pine Hill Residence – Медеуский район, улица 2, участок 33;
  • Rich – Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участок 24/1, 24/2;
  • KHAN – Бостандыкский район, улица Витебская 44/3, 44а.

– садовых домов по адресу: Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556;

– среза склона предгорья по адресу: Медеуский район, микрорайон Бутаковка, участок 31/1;

– подпорной стены – Медеуский район, улица 2-я Ладушкина (Курмет), 35А;

– строительства жилых домов по адресам:

  • Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участок 932/79;
  • Медеуский район, улица Нурмагамбетова, 374/1;
  • Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46;
  • Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4;

– строительства клубных домов:

  • Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554;
  • Медеуский район, улица Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5;

– строительства подпорной стены – Медеуский район, улица Шокая, 203, 205, 207.

"По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 – инициируются исковые заявления", – добавили в ведомстве.

Между тем подрядчики клубного дома Domino Life сообщили, что строительно-монтажные работы объекта велись с отклонением от проектно-сметной документации.

"Приняты меры в отношении подрядчика по части 1 статьи 312 и части 3 статьи 462 КоАП. Акиматом в СМЭС направлен иск о принудительном исполнении предписания. Решением СМЭС от 7 февраля текущего года иск удовлетворен.

То есть Domino Life в списке находится не по причине сноса, а по причине необходимости приведения проектно-сметной документации в соответствие", – добавили они.

Напомним, в июле стало известно, что Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов.

В этом же месяце в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.

В августе в управлении образования города Алматы сообщали, что два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития.

Также в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Ведутся судебные разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044645-kak-minimum-20-nezakonnyh-postroek-snesut-v-gorah-almaty-po-resheniyu-suda/

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