Два дома школьников снесут в Алматы

Уроки. Иллюстративное фото: pexels.com

Два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития. Об этом сообщила руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает NUR.KZ.

Спикер сообщила во время брифинга на площадке РСК, что на сегодня уже открыт Центр инновационного творчества Наурызбайского района, рассчитанный на 5000 детей в неделю.

Еще один Центр инновационного творчества откроется в Алатауском районе до начала учебного года - его охват в неделю также составит 5000 детей.

"В рамках обеспечения шаговой доступности мы планируем модернизировать два дома школьников, построенных в 30-х годах в Туркскибском и Бостандыкском районах, путем сноса и строительства на их месте современных центров развития и творчества с мощностью до 800 посетителей в день.

На сегодняшний день проекты готовы, строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году", - рассказала Жылкыбаева.

До 2025 года планируется построить еще три современных центра дополнительного образования, соответствующих международным стандартам, в районах, где есть необходимость.

В целом, к концу 2025 года планируется охватить бесплатным дополнительным образованием до 60 000 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033288-dva-doma-shkolnikov-snesut-v-almaty/