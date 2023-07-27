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Бизнес-центр попал под снос в Алматы (фото)

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Здание бизнес-центра
Здание бизнес-центра. Фото: акимат Алматы

В Алматы начали сносить четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что объект строился без экспертизы и с отклонениями от утвержденного генерального плана.

Иск о сносе здания поступил в суд еще в марте 2020 года, а судебные разбирательства по делу продолжались более трех лет в связи с апелляционными жалобами и новыми обстоятельствами дела.

В мае 2021-го государственный судебный исполнитель направил собственнику здания уведомление о добровольном исполнении решения суда, однако собственник продал земельный участок, из-за чего решение было возвращено без исполнения.

Снос здания в Алматы
Снос здания. Фото: акимат Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным.

После еще нескольких месяцев тяжб Верховный суд все же встал на сторону администрации города - было решено снести здание.

В итоге принудительный снос здания начался вчера, 26 июля.

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: акимат Алматы

Напомним, в начале апреля в Алматы снесли сразу два "летника". В первом случае летняя терраса была расположена на улице Толе би, во втором – по проспекту Назарбаева.

Позже в южной столице начали снос двухэтажной пристройки к жилому дому, построенной без разрешительных документов.

Отметим, что за незаконное строительство в Казахстане предусмотрена административная ответственность.

Так, согласно статье 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет штраф в размере от 120 до 580 МРП (от 414 тыс. до 2 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф от 40 до 500 МРП (от 138 тыс. до 1,7 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030228-biznes-tsentr-popal-pod-snos-v-almaty/

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