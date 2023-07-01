Более 50 незаконных объектов планируют снести в предгорье Алматы

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили представители Антикора, анализ показал имеющиеся коллизии в законодательстве, которые приводят к возможным коррупционным рискам.

Основные риски связаны с несоответствием целевых назначений земельных участков градостроительной документации, отклонением объектов строительства от согласованной предпроектной документации (превышение общей площади, этажности), неэффективным административным контролем и так далее.

"По проблемам застройки в предгорной местности на сегодня Управлением градостроительного контроля выявлено 52 незаконных объекта, по которым приняты незамедлительные административные меры (поданы судебные иски о сносе и отмене исходных документов, виновные лица привлечены к ответственности)", – говорится в сообщении.

При этом специалисты подчеркнули, что в действующей нормативно-правовой базе нет основания для отказа в выдаче предпроектной документации по причине "точечной застройки".

В связи с этим акимат Алматы инициировал ряд поправок в закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", в частности:

введение запрета "точечной застройки" в пределах границ центральной части города;

введение моратория на внесение корректировок в градостроительную документацию и внесение изменений/дополнений в проект детальной планировки не более двух раз в год;

установление ответственности за ненадлежащую сверку проектной документации с актами ввода в эксплуатацию;

определение понятия и параметров "садового дома";

определение понятия "оперативное реагирование", при котором государственный строительный инспектор наделяется правом применять меры оперативного реагирования в виде приостановления деятельности в сфере строительства в случае наступления угрозы жизни и (или) здоровью людей, их имуществу.

При этом отмечается, что для недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в решение маслихата Алматы внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов.

Так, в конце июня прошлого года сообщалось, что этажность зданий выше проспекта Абая решили ограничить в Алматы.

Депутаты маслихата обсудили ограничение высотности жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова в Наурызбайском районе, западней ВОАД, путем установления регламента переменной этажности с 6 до 9 этажей.

Предыдущий регламент позволял возводить жилые здания в 12 этажей и более.

Также ранее мы писали еще о шести факторах, которые могут стать причиной коррупционных преступлений в земельной и градостроительной сферах. Среди них: отсутствие системного планирования градостроительства, изменение целевого назначения земли и слабый государственный контроль за строительством.

Кроме того, напомним, что в прошлом году в Алматы после жалоб горожан начали сносить незаконно строящийся 12-этажный жилой комплекс.

ЖК возводился в микрорайоне Шугыла. Сообщалось, что Управление градостроительного контроля выявило многочисленные нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний", – заявили тогда в акимате.

В этом году стало известно, что в Бостандыкском районе города Алматы будет снесено четырехэтажное здание административного центра, строительство которого велось с серьезными нарушениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027098-bolee-50-nezakonnyh-obektov-planiruyut-snesti-v-predgore-almaty/