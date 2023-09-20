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Еще несколько ЖК в Алматы попали в список нерекомендуемых для покупки

Опубликовано:

Кран поднимает блоки
Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов в Алматы вновь пополнился, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Управление градостроительного контроля дополнило список жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов. Список пополнился следующими объектами:

ЖК "Sky Club House"

Адрес: Медеуский район, улица Фонвизина, 28.

Отсутствует уведомление о строительно-монтажных работах (СМР), которые начаты без экспертизы и сопровождения авторского и технического надзоров, имеется отклонение от проекта.

Приняты меры по части 1 статьи 316, статьи 321 КоАП с выдачей предписания. Подан иск на принудительное исполнение предписания в СМЭС Алматы. Ведутся судебные разбирательства.

ЖК "Kairat"

Адрес: Турксибский район, микрорайон Кайрат.

Архитектурно-планировочное задание отозвано (АПЗ), СМР приостановлены на стадии 1-го этажа.

ЖК "AlatauHouse"

Адрес: Турксибский район, ПК им. Д. Кунаева, уч. 27.

Отсутствуют АПЗ, согласование эскизного проекта (ЭП), уведомление о начале СМР.

ЖК "Apple Park"

Адрес: Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 105/6.

Согласно эскизному проекту должно быть 3 этажа, а по факту их 5.

Приняты меры по части 1 статьи 312, части 1 статьи 316, части 1 статьи 463 КОАП. Выдано предписание об устранении нарушений с приостановлением строительно-монтажных работ. Подано исковое заявление о сносе 4 и 5 этажей в 4 блоках многоквартирного жилого дома, ведутся судебные разбирательства.

ЖК "Люксембург"

Адрес: Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71, 73, 75.

Отсутствуют АПЗ, ЭП, заключение экспертизы, уведомление о начале СМР.

Приняты меры по части 2 статьи 316, статье 321 КоАП, выдано предписание об устранении нарушений сроком до 27 марта 2023 года.

Строительные работы приостановлены на стадии котлована. Подано исковое заявление о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем обратной засыпки грунта и сноса фундамента, ведутся судебные разбирательства.

ЖК "Мунартау"

Адрес: Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 100/2, 100/3, 100/4.

Приняты меры по части 1 статьи 316, части 1 статьи 312 КоАП, выдано предписание об устранении выявленных нарушений – дополнительно возведены четвертые этажи в 6 блоках. Подано исковое заявление в СМЭС на снос четвертого этажа в 6 блоках. Ведутся судебные разбирательства.

Таунхаус (название не установлено)

Адрес: Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, второе отделение.

Отсутствуют АПЗ, эскизный проект, уведомление о начале СМР

Приняты меры по части 1 статьи 316, части 1 статьи 321, части 1 статьи 463 КРКоАП, выдано представление об устранении нарушений, подано исковое заявление о сносе незаконно возведенного объекта, ведутся судебные разбирательства.

Жителям настоятельно порекомендовали перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов, позвонив по справочному номеру Управления градостроительного контроля: +7 (727) 229-81-36.

Ранее акимат Алматы перечислил пять строящихся ЖК, нерекомендуемых для покупки в них квартир.

Напомним, недавно замруководителя управления градостроительного контроля сообщил, что в ходе проверок строящихся жилых зданий в Алматы было выявлено 956 нарушений. Также он сообщал, что в горной местности города обнаружили свыше 50 фактов незаконного строительства.

В апреле в акимате Алматы сообщили, что три строящихся жилых комплекса не имели полного пакета документов на строительство. Позже в Сети появились объявления о продаже недвижимости в ЖК, постройка которого велась с нарушениями в документации.

Наряду с этим стало известно, 80 алматинских семей, купивших квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. В деле начала разбираться полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037332-esche-30-zhilyh-kompleksov-popolnili-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-v-almaty/

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